Perez Roma, le prime parole: «Arrivo in un club importante come il Barcellona» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Perez Roma, ecco le prime parole dell’esterno spagnolo: «Lascio una società come il Barcellona ma Arrivo in un club altrettanto importante» Carles Perez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’esterno spagnolo, nel momento dell’annuncio della società, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso: «So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma Arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

