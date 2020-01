Perché il Parlamento Europeo ha intonato «Auld Lang Syne» dopo lo storico voto sulla Brexit | VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) «Hanno partecipato 683 persone, 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astenuti». Numeri freddi per sancire definitivamente l’addio del Regno Unito all’Unione Europea. dopo il voto del Parlamento britannico, con tanto di sigillo della regina Elisabetta, si è arrivati anche all’accordo di divorzio decisivo dell’Unione Europea con il voto del Parlamento presieduto da David Sassoli. Subito dopo la proclamazione del risultato, tutti i parlamentari si sono alzati in piedi e hanno intonato Auld Lang Syne, un canto tradizionale scozzese che in Italia è conosciuto con il titolo di Valzer delle Candele. LEGGI ANCHE > Il Regno Unito divorzia dall’Ue: il Parlamento Europeo approva l’accordo Auld Lang Syne intonata a Bruxelles dopo il voto sulla Brexit È stato commovente partecipare a questo voto. E quel canto un vero tuffo al cuore. Questo però è un ... giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Il M5S è il partito più presente in Parlamento, ma gli italiani lo stanno cancellando elezione dopo elezi… - PE_Italia : ???'Auschwitz è stato costruito da europei e noi siamo chiamati ad assumerci questa paternità perché quello che è su… - NicolaMorra63 : Se ci si divide, ci si deve domandare perché. Ed è facile scaricare le responsabilità su una parte sola. Troppo fa… -