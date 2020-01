«PERCHÉ IL GOVERNO DURERÀ» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, 46 anni, parla con Panorama delle emergenze di Autostrade e Alitalia, di 5 Stelle e di equilibri di potere. Ma anche di vita privata... E rivendica: «Sono libera PERCHÉ non ho paura di tornare al mio lavoro».Il crocifisso di legno in bella mostra su una consolle e, dietro la scrivania, la deposizione di Cristo a grandezza naturale olio su tela. Siamo nell'ufficio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. «Le spiace se fumo una sigaretta? Dopo l'illustrazione del piano di investimenti ho bisogno di rilassarmi». Inizia così la sua intervista per Panorama. Abito blu elettrico, unghie laccate e risata franca, un mix di sacro («Credo nello Spirito santo») e profano, che quasi leva la voglia di parlare di Autostrade, treni e Alitalia. E sui Cinque stelle ammette: «Loro sono tranchant, io invece tendo ad argomentare». Ma ... panorama

