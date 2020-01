Perché il Campus Bio-Medico di Roma impone l’obiezione di coscienza sull’aborto? (Di giovedì 30 gennaio 2020) (foto: Nenov via Getty Images) Il tema dell’aborto ritorna alla ribalta della cronaca con una notizia, oggi, che riguarda il Campus Bio-Medico di Roma. La scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, infatti, impone a studenti e non solo (anche frequentatori) l’obiezione di coscienza, come emerge da un documento dell’università, la Carta delle finalità, che insieme ad altri testi contiene le norme universitarie del Campus. Ma alcune associazioni di medici e ginecologi hanno deciso di sollevarsi, facendo appello alle istituzioni, fra cui il ministero della Salute e il ministero dell’Università e della ricerca. In particolare, i medici chiedono alle istituzioni la “revoca dell’accreditamento” per la scuola di specializzazione – cioè che la scuola non possa più ricevere nuovi iscritti – nel caso in cui i programmi formativi non siano completi e non ... wired

AlvisiConci : RT @alby61: @AlvisiConci @bobbyjunior77 Difatti 'campus kid' il complesso scolastico che appartiene al comune si può fare perché finanziato… - alby61 : @AlvisiConci @bobbyjunior77 Difatti 'campus kid' il complesso scolastico che appartiene al comune si può fare perch… - evphorii : io gli idioti ?? fare avanti e indietro dal campus perché mi dimentico alcuni libri -