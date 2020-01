Pensioni, con il ricalcolo gli assegni si riducono del 30% (Di giovedì 30 gennaio 2020) La proposta della flessibilità sull’uscita dal lavoro è sulla carta allettante: ciascuno va in pensione quando ritiene e quando ha necessità. Ma il prezzo che propone l’Fmi e che anche nel nostro Paese è stato oggetto di analisi e proposte, è troppo alto. Si andrebbe da un taglio dell’assegno Pensionistico dal 15 al 30 per cento, spiega oggi Repubblica. Per rendersi conto dell’entità del cosiddetto “ricalcolo” bisogna ricordare che nel nostro sistema ci sono diversi metodi di valutazione dell’entità dell’assegno. Chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 già calcola tutto con il contributivo, cioè la pensione è rapportata puramente agli anni lavorati, e il problema non si pone. Chi lavorava da 18 anni prima del 1995 invece ha mantenuto il retributivo, cioè calcola la pensione anche in base alla media degli stipendi, almeno fino al 2011. Poi ci sono i “misti”, che avevano meno di ... nextquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi pomeriggio con @m_ghisa: situazione fuori controllo nella Francia di #Macron. Pensi… - Agenzia_Ansa : A Parigi vigili del fuoco in corteo contro la riforma delle pensioni e per la mancanza di personale e i carichi di… - RaiNews : I disordini, secondo Bfmtv, sono scoppiati vicino a place de la République, quando i vigili del fuoco hanno tentato… -