Pd | Calenda | ‘è irrecuperabile | facciamo terzo polo buon governo’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Dopo questo voto speravamo di recuperare il Pd ma temo che sia irrecuperabile. Il Partito democratico ha capito quel messaggio emiliano al contrario: dal giorno dopo i suoi leader stanno dicendo che nasce una nuova stagione di bipolarismo basato su Pd e M5S da una parte e da Lega, FI e e Fdi, dall'altra. Tradotto: populisti verso sovranisti. Se il bipolarismo che arriva è populisti contro sovranisti noi dobbiamo costruire un terzo polo che sia fondato sull'idea del buon governo, un polo che diventi centrale per il voto dei popolari, dei liberal-democratici e dei socialdemocratici riformisti, perché nessun grande Paese al mondo ha un bipolarismo fatto di due estremi. Un Paese così non può sopravvivere". Lo dice Carlo Calenda in un'intervista al 'Corriere della Sera'.Sul piano concreto "più che la ...

