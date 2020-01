Pavel Durov (CEO di Telegram) spiega perché usare WhatsApp è pericoloso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pavel Durov, CEO di Telegram, ha illustrato i motivi per i quali ritiene che usare WhatsApp sul proprio smartphone sia tutt'altro che sicuro. L'articolo Pavel Durov (CEO di Telegram) spiega perché usare WhatsApp è pericoloso proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Raquel75 : New post in Rachele Zinzocchi: ++BREAKING NEWS++ Dal Canale Telegram di Pavel Durov l’ennesimo attacco a #WhatsApp… - literalbepi : @IlMagoDiOzzac teoricamente c'è già ma fa cagare, gotta do the finger purse at Pavel Durov too -