Parrucci (PD): “Assurdo licenziamento autista società Troiani dopo incidente” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Sono venuto a conoscenza dell’incomprensibile licenziamento da parte della società Troiani, azienda del Consorzio Roma TPL, di un suo autista, Federico Maruca, che aveva subito una violenta aggressione mentre era alla guida del bus 055, con conseguente invalidità fisica per la perdita di un occhio”. E’ quanto dichiara in una nota Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del lavoro del Pd Roma. “Parliamo di un padre di famiglia di 33 anni, che dopo 9 anni di lavoro e un’aggressione invalidante durante il suo turno di servizio, si è anche visto rifiutare qualsiasi possibilità di ricollocazione da parte dell’azienda, che lo ha invece licenziato con appena 8 mensilità di buona uscita. Esprimendo solidarietà e vicinanza nei confronti del lavoratore, auspico che la sindaca Raggi, in un momento già molto difficile per il mondo del lavoro, possa ... romadailynews

romadailynews : Parrucci (PD): “Assurdo licenziamento autista società Troiani dopo incidente”: “Sono venuto… -