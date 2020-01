Parma, sfrattato il teatro del Cerchio. Ecco la Capitale della cultura e blablablà e cicicì (Di giovedì 30 gennaio 2020) Capitale della cultura 2020, People of Parma e blablablà e cicicì. Esondata la fanfara dell’inaugurazione alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, resta un teatro piccolo, piccolino, ma grande (presente Federico il topolino? Quello che salva i suoi fratelli dall’inverno freddo freddissimo raccontando favole perché non sentano la fame fino a primavera? Lui). È il teatro del Cerchio. Negli anni si è complicato la vita, ha fatto tutto da solo e può incolpare solo se stesso: il suo pubblico è cresciuto e non sa più dove farlo stare. Così, nel 2019, la pre-Capitale culturale lo “sfratta” (Scuola “Anna Frank”, lavori in corso) e lo manda a tempo determinato all’Auditorium “Toscanini”, ma fino al 31 dicembre 2019. Anno nuovo e lì non ci possono più stare: la stagione salta. La stagione salta perché la Capitale eccetera eccetera non ... ilfattoquotidiano

