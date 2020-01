Parma, c’è l’ufficialità: preso il portiere Radu dal Genoa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Perché il Parma ha preso un nuovo portiere? L'arrivo di Ionut Radu in prestito dal Genoa (fino a giugno) si spiega con il grave infortunio subito dall'estremo difensore, Luigi Sepe. Lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra, ecco cosa ha costretto il numero uno dei gialloblù a fermarsi. fanpage

