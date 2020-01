Pago e Serena ritorno di fiamma: lui pensa sia merito del destino (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quante volte ancora sentiremo parlare di Pago e Serena? La coppia, scoppiata più volte e riunitesi altrettante continua infatti a fare spettacolo. Pago, ora al Grande Fratello Vip, continua a pensare alla sua ex compagna e si fa aiutare anche dai suoi coinquilini… A quale conclusioni sarà arrivato? Pago e Serena insieme? Forse è merito del destino Durante le ultime riprese della casa del Grande Fratello Vip, Pago ha deciso di aprirsi un po’ con i suoi coinquilini, specialmente con Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Antonella Elia. Durante una sauna il cantante ha parlato dei pensieri costanti che ha per la sua ex compagna Serena Enardu e i suoi amici si sono espressi a riguardo. I primi due hanno spronato Pago a fidarsi solamente del suo cuore e del suo istinto, mentre Antonella ha ammesso che lei non si riuscirebbe mai più a fidare. Pago non fa altro che pensare al suo ... velvetgossip

