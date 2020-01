Padre Livio presenta il libro su Medjugorje “L’umanità al bivio” – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Padre Livio, direttore di Radio Maria, ha presentato il suo nuovo libro intitolato “L’umanità al bivio” “L’umanità al bivio – Medjugorje nel tempo dell’impostura anticristica” è l’ultimo libro del presbitero e direttore di Radio Maria, Padre Livio. Scritto in collaborazione con Dario Manetti, è edito Piemme. Uscito quest’oggi sul mercato, è presente in tutte le … L'articolo Padre Livio presenta il libro su Medjugorje “L’umanità al bivio” – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

Gilmerdo : @Bukaniere Anche Padre Livio sposa la teoria del virus creato in laboratorio ed il Vaticano ne sa eh. - CaputMundi5 : RT @RadioMariaITA: H. 18:00 #Padre Livio con il Presidente #Vittorio Viccardi Padre Livio - RadioMariaITA : H. 16:13 Catechesi: 'L'#apocalisse è #incominciata' Padre Livio -