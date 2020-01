Padova: diventa la capitale del volontariato europeo (6) (Di giovedì 30 gennaio 2020) (Adnkronos) - “La rete dei CSV favorirà in ogni modo la partecipazione - non solo simbolica - a quest'anno ricco di eventi. Tutto il volontariato italiano si stringe attorno a Padova: questa è un'occasione unica per trasmettere in Europa i suoi valori, la sua storia e la sua identità. E ci predispon liberoquotidiano

amperrino : RT @amperrino: Piazza Parini diventa Piazza Craxi?E' polemica in provincia di Padova - amperrino : Piazza Parini diventa Piazza Craxi?E' polemica in provincia di Padova - Affaritaliani : Piazza Parini diventa Piazza Craxi? E' polemica in provincia di Padova -