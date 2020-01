Padova: diventa la capitale del volontariato europeo (2) (Di giovedì 30 gennaio 2020) (Adnkronos) - Padova intende cogliere l’occasione dell’anno da capitale europea del volontariato per ridefinire e riscrivere i caratteri dello stare assieme nelle città di tutta Europa. Per questo è stato strutturato - per la Città di Padova - un programma triennale che vede l’inizio nel corso di qu liberoquotidiano

amperrino : RT @amperrino: Piazza Parini diventa Piazza Craxi?E' polemica in provincia di Padova - amperrino : Piazza Parini diventa Piazza Craxi?E' polemica in provincia di Padova - Affaritaliani : Piazza Parini diventa Piazza Craxi? E' polemica in provincia di Padova -