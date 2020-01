Oscar del Porno, c'è un po' di Bella Thorne agli AVN 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli AVN Awards 2020, gli Oscar del Porno, hanno in qualche modo omaggiato il debutto di Bella Thorne come regista a luci rosse premiando Small Hands, protagonista del suo corto. Gli Oscar del Porno, gli AVN Awards 2020, hanno omaggiato Bella Thorne, in qualche modo, che nel corso della stagione appena conclusa ha debuttato nel mondo a luci rosse dirigendo il cortometraggio Her & Him, prodotto e distribuito da Pornhub. Durante quest'edizione degli AVN (che è durata 5 giorni, dal 20 al 25 gennaio) ad aggiudicarsi il premio come miglior attore dell'anno è stato Small Hands, colui cioè che di Her & Him è stato protagonista, insieme ad ABella Danger. Migliore attrice dell'anno è stata proclamata la Pornostar australiana Angela White, vincitrice di ben 3 statuettte. Presente, per dir così, ... movieplayer

