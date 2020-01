“Ora cosa farai?”. La risposta di Enrico Remigio, il vincitore di ‘Chi vuole essere milionario’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) A ‘Chi vuol essere milionario?’, il manager pescarese Enrico Remigio ha vinto 1 milione di euro, entrando di diritto nella storia del quiz condotto da Gerry Scotti. La domanda che gli ha regalato la vittoria era: “cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Remigio ha dato la risposta esatta, scegliendo fra quattro opzioni, ovvero “Le iniziali della figlia” (‘Il simbolo della pace’, God bless America’ e ‘Gene Was here’ le altre tre). Bravo Remigio ma sicuramente anche fortunato visto che, come ha confessato lui stesso in una intervista al Corriere della Sera, la risposta esatta non la conosceva: “Ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto: alla fine mi è arrivata l’illuminazione, ma la componente di fortuna è innegabile”, e del resto anche le ... caffeinamagazine

Davide : E questa è una nave da crociera, ferma a Civitavecchia da qualche ora. Andrebbe detto ai periti navali con bandieri… - FratellidItaIia : ?? #Meloni a #FuoridalCoro: 'Ieri ho sentito Conte dire che ora inizia il declino del centrodestra. Lui, che fai il… - valentinolazaro : 1/2 Grazie tifosi per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! ???? Questo per me ora è il… -