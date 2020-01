Ora arriva l'aria artica in Italia. Il meteo cambia ancora (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Ferro Prepariamoci: un ruggito dell'inverno, il primo della stagione, potrebbe giungere la settimana prossima portando gelo e nevicate anche in pianura su gran parte d'Italia Giungono conferme dai modelli matematici circa lo stravolgimento che assisteremo tra pochi giorni: un'ondata di gelo proveniente dall'artico dovrebbe colpire la Penisola nella prossima settimana a partire dal 6-7 febbraio. La distanza temporale è ancora notevole (manca una settimana) ma la strada sembra tracciata. Dovesse realizzarsi, sarebbe la prima, vera ondata di freddo invernale con neve in pianura e fin sulle coste in molte aree del nostro Paese. Cosa accadra? L'alta pressione che ci interesserà per alcuni giorni e che in questo momento abbiamo sopra di noi, si sposterà in pieno Atlantico dirigendosi verso Nord ed interessando le Isole Britanniche fino ad arrivare in Scandinavia. Ecco ... ilgiornale

