Open, il Riesame: “Fondazione ha agito come articolazione di un partito. Ha rimborsato spese a parlamentari e fornito loro bancomat” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La fondazione Open, cioè quella che è stata la cassaforte della scalata politica di Matteo Renzi, “ha rimborsato spese a parlamentari e ha messo a loro disposizione carte di credito e bancomat”. Per questo motivo “appare aver agito da articolazione di partito politico, in quanto vi sono i riferimenti alle primarie dell’anno 2012, al ‘comitato per Matteo Renzi segretario, alle ricevute di versamento da parlamentari”. Lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Firenze nelle motivazioni della sentenza di rigetto del ricorso presentato dai legali di Marco Carrai, indagato per l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti nell’inchiesta della procura toscana sulla Fondazione Open. I giudici in pratica confermano il decreto di perquisizione e sequestro di documenti e supporti informatici disposto dalla procura fiorentina ed eseguito dai militari ... ilfattoquotidiano

