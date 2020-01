Oms: è emergenza globale Coronavirus

emergenza del virus 2019-nCoV: ha isolato il virus, lo ha sequenziato e ha condiviso i dati con tutti. Così il direttore generale dell' Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Oms non immagina quanto grande sarà l'emergenza, "bisogna essere preparati ad affrontarla". 7834 i casi accertati: 7736 in Cina,1370 gravi,170 morti,tutti in Cina. 98 casi di Coronavirus in 18 Paesi: 8 casi di trasmissione da uomo a uomo in Germania,Giappone,Vietnam e Usa(Di giovedì 30 gennaio 2020) La Cina ha preso straordinarie misure per fare fronte all'del virus 2019-nCoV: ha isolato il virus, lo ha sequenziato e ha condiviso i dati con tutti. Così il direttore generale dell' Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Oms non immagina quanto grande sarà l', "bisogna essere preparati ad affrontarla". 7834 i casi accertati: 7736 in Cina,1370 gravi,170 morti,tutti in Cina. 98 casi diin 18 Paesi: 8 casi di trasmissione da uomo a uomo in Germania,Giappone,Vietnam e Usa(Di giovedì 30 gennaio 2020)

