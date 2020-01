Omicidio di Bedizzole, confessa l’assassino di Francesca Fantoni: è accusato di omicidio volontario (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ha confessato Andrea Pavarini, l’uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. L’uomo interrogato dai magistrati in carcere a Brescia ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi alle prove fornite proprio dal giudice. Il 32enne è assistito dal legale Ennio Buffoli. Ha confessato Andrea Pavarini, l’uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. Interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia il 32enne è crollato davanti alle prove ritrovate dagli inquirenti e in particolare la felpa che indossava la sera dell’omicidio sulla quale sono state trovate tracce di sangue. L’uomo, fermato nella serata di lunedì si trova in carcere a Brescia, dove questa mattina si sono recati i magistrati ... limemagazine.eu

