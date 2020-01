Omicidio a Mazara del vallo, Rosalia Garofalo massacrata di botte dal marito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Femminicidio questa notte a Mazara del vallo in provincia di Trapani. Una donna, Rosalia Garofalo di 54 anni è stata uccisa questa notte nel centro del trapanese all’interno della casa in cui abitava assieme al marito, Marcello Vincenzo Frasillo. che è stato sottoposto a fermo. L’uomo adesso si trova al Commissariato. La Procura di Marzala ha disposto il fermo che dovrà essere convalidato dal gip. La vittima, di 54 anni, in più occasioni aveva presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti dell’uomo, ma, in almeno due episodi, le aveva ritirate dopo alcuni mesi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna che riportava ecchimosi su tutto il corpo. Rosalia Garofalo sarebbe stata massacrata di botte nel corso della notte. La vittima aveva già denunciato i maltrattamenti messi in pratica dal marito, il 53enne Marcello ... direttasicilia

palermo24 : Mazara del Vallo, donna uccisa nella notte: fermato il marito L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia.… - NewSicilia : +++ L'omicidio sarebbe una delle piste che la Polizia di Stato sta seguendo +++ #Sicilia, a #Mazara #Trapani #donna… -