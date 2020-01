Olocausto, secondo molti italiani non è mai esistito (Di giovedì 30 gennaio 2020) secondo molti italiani l’Olocausto non è mai esistito: ecco la sconvolgente indagine sull’antisemitismo dell’Eurispes A pochi giorni dalla ricorrenza del ‘Giorno della memoria‘, quando lo scorso 27 gennaio si sono ricordati i morti del nazismo e le vittime della Shoah, giunge alle cronache una statistica sconvolgente. secondo l’indagine effettuata dell’Eurispes, pubblicata nel ‘Rapporto Italia … L'articolo Olocausto, secondo molti italiani non è mai esistito proviene da www.inews24.it. inews24

