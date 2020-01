Norvegia, violenta TEMPESTA scaglia traghetto contro il MOLO: ecco il video (Di giovedì 30 gennaio 2020) V1 Il filmato si riferisce all'inizio della settimana scorsa, quando l'Europa Settentrionale è stata investita da violentissime tempeste. Per via del vento fortissimo, in Norvegia la nave MS Nordnorge è stata trascinata dal vento e scaraventata contro il MOLO. Nonostante la stazza della nave di oltre 11 mila tonnellate, le violentissime raffiche di vento stimate ad oltre 35 m/s ed il mare particolarmente mosso sono state le cause dell'incidente durante le operazioni del tentativo di attracco. Le immagini risalgono al 21 gennaio e arrivano da Bodo, in Norvegia: a bordo della nave c'erano centinaia di passeggeri, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nonostante l'urto contro il muretto del MOLO, non si sono registrati nemmeno grossi danni. meteogiornale

