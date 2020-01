Non solo Dibba e Patuanelli. C’è pure Morra per il dopo Di Maio. Il presidente dell’Antimafia già studia da leader. Ma dopo le Regionali è rottura tra i grillini calabresi (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’accusa è di quelle pesanti e arriva da una fonte qualificata del Movimento cinque stelle calabrese: “Il dubbio è che Nicola Morra ha remato volutamente contro alle elezioni regionali: ha messo i bastoni tra le ruote al candidato governatore Francesco Aiello dicendo apertamente che non l’avrebbe votato, per affossare anche in Calabria il Movimento, così da lanciarsi al posto di Luigi Di Maio”. Il riferimento è alle parole di Morra che, dopo la notizia della parentela di Aiello con un ex ‘ndranghetista (il cugino, morto cinque anni fa e con cui Aiello non ha mai avuto rapporti), aveva chiaramente detto che quello non era il suo candidato. Al di là delle voci – per quanto autorevoli – è un fatto che la posizione di Morra a tanti pentastellati non è piaciuta (lo stesso Paolo Parentela, dopo la batosta in Calabria, aveva commentato: “Con i colleghi rimasti in trincea ci ... lanotiziagiornale

