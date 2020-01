Nokia 9.2 avrà la fotocamera sotto lo schermo (Di giovedì 30 gennaio 2020) (Foto: @Oppo Twitter) E se fosse a sorpresa Nokia 9.2 il primo smartphone a debuttare con la under screen camera ossia la fotocamera nascosta sotto il display? Emergono interessanti rumors su Twitter che indicano proprio nel futuro top di gamma di Hmd Global il possibile primo cellulare a nascondere il sensore fotografico frontale sotto al pannello. La società cinese ha già deciso di rinviare la sua nuova ammiraglia per avere componenti migliori e più competitivi come per esempio il chip Snapdragon 865. Ma potrebbe non essere sufficiente per fare la differenza, per questo motivo si staglia la possibilità che venga montato un componente innovativo e rivoluzionario come la fotocamera sotto lo schermo. Se ne parla da diversi mesi con altre due società cinesi che hanno già confermato di esserci al lavoro ossia da un lato Vivo e dall’altro soprattutto Oppo. Proprio quest’ultima è ... wired

