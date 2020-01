Nintendo 3DS al capolinea? Negli ultimi 9 mesi ha venduto solo 620.000 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nintendo Switch si sta dimostrando una cavallo vincente per Nintendo, in effetti pur essendo stato presentato da un po', la console ibrida continua a vendere ed in generale sta riscuotendo molto successo sul mercato.Discorso diverso per Nintendo 3DS, che in Negli ultimi 9 mesi ha venduto solo 620.000 unità, probabilmente oscurato dal successo di Nintendo Switch. Per farvi capire, parliamo del 75% in meno (in termini di unità vendute) rispetto allo stesso periodo (tra marzo e dicembre) dello scorso anno fiscale. Dal punto di vista del software, abbiamo invece un calo del 63% rispetto allo scorso anno fiscale. Game Boy / Game Boy Color (Hardware) 118.69 milioni - (software) 501.11 milioni Game Boy Advance 81.51 377.42 Nintendo DS 154.02 948.69 Nintendo 3DS 75.71 ... eurogamer

