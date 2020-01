Nel 2019 il mercato editoriale in Italia cresce il doppio di Francia e Germania (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo dieci anni nel 2019 il fatturato del comparto editoriale torna a crescere, segnando un più 4,9% rispetto all'anno precedente. Aumenta anche il numero delle copie vendute, anche se - denuncia l'Aie - gli effetti della pirateria on line si fanno sentire. E sul 2020 si addensano le nubi del fondo 18App e del nuovo provvedimento di legge sui prezzi dei libri. fanpage

_MiBACT : Autonomia e qualità dei direttori mix vincente per musei e territori, ecco i dati del numero dei visitatori dal 201… - Radio24_news : ASCOLTI RADIO 24: 2019 anno da record in crescita di quasi il 3% con 2.345.000 ascoltatori. Nel secondo semestre su… - Ferraresi_V : Nel 2019 hanno frequentato il corso di formazione per l’immissione in ruolo 1470 agenti e 971 vice ispettori della… -