NBA 2020: Luka Doncic, altro infortunio alla caviglia destra. Dallas Mavericks in apprensione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ancora problemi per Luka Doncic, già fermo per quattro partite a causa di una distorsione qualche settimana fa. Lo sloveno, infatti, si è fermato in allenamento lamentando un infortunio alla caviglia sinistra. Come riporta il giornalista di The Atletic, oltre che uomo vicino alle vicende dei Dallas Mavericks, Tim Cato, coach Rick Carlisle è uscito dall’allenamento e ha rilasciato questa informazione ai media, senza però dare ulteriori informazioni. Sembra, però, che lo staff dei Mavericks sia particolarmente preoccupato, se non altro perché gli infortuni in questa stagione iniziano ad aumentare in maniera non propriamente desiderata. In questa stagione, il fenomeno non ancora ventunenne di Lubiana sta viaggiando, al suo secondo anno di NBA, alla spettacolare media di 28.8 punti, 9.5 rimbalzi e 8.7 assist a gara, nelle 43 in cui è sceso in campo. Luka Doncic turned his right ankle ... oasport

