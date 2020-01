Nasce la eNazionale italiana di FIFA 20! Ecco come partecipare alle qualifiche! (Di giovedì 30 gennaio 2020) LA FIGC ha annunciato la nascita della eNazionale di FIFA 20, dopo quella di PES già svelata nelle scorse settimane! La eNazionale FIFA20 sarà composta da 2 giocatori: 1 giocatore PS4 e 1 giocatore Xbox One. I 2 giocatori verranno selezionati dopo una serie di tornei di qualifica, da cui i migliori 16 giocatori per ognuna delle due piattaforme saranno invitati a Coverciano a … L'articolo Nasce la eNazionale italiana di FIFA 20! Ecco come partecipare alle qualifiche! proviene da FUT Universe. imiglioridififa

