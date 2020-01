Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica d’Italia: dieci ospedali campani collegati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Parte da Napoli il primo progetto di rete cardioncologica che mette in collegamento 10 ospedali della Regione campania per garantire un rapido accesso alle cure e un trattamento evidence-based, quindi secondo le linee guida, a tutti i pazienti in terapia antitumorale che devono parallelamente essere seguiti a livello cardiaco per evitare complicanze; le stesse, se non trattate, sono ancora oggi responsabili di circa un terzo dei decessi dei pazienti nei malati di tumore, dato questo molto superiore a quello della popolazione generale. In questo modo, si compie un ulteriore passo avanti verso l’abbattimento dei tempi per la presa in carico del paziente ed essendo in campo cardiologico il fattore tempo una variabile decisiva, il risultato si tradurrà in un maggior numero di vite salvate. Con questa importante novità si è aperto il Congresso Internazionale di Cardioncologia a Napoli: ... ildenaro

trekking_tv : Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica d’Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica d'Italia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica d'Italia -