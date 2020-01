Napoli, ufficiale l’acquisto di Petagna dalla Spal. Il comunicato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Napoli: ecco i dettagli del trasferimento dell’attaccante, in arrivo dalla Spal Il Napoli ha ufficialmente acquistato il cartellino di Andrea Petagna dalla Spal. Il giocatore, tuttavia, vestirà la maglia azzurra soltanto a partire dal 1° luglio 2020. Prima di allora, contribuirà alla lotta per la salvezza dei ferraresi. Ecco il comunicato del club partenopeo: «La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla Spal fino al 30 giugno 2020». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

