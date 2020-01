Napoli, tutto pronto per il “Green Symposium 2020” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si terrà lunedì 3 febbraio nella sala Calipso della Stazione Marittima di Napoli la conferenza stampa di presentazione del Green Symposium 2020: due giorni di seminari, tavoli tecnici e incontri, il 5 e 6 marzo alla Stazione Marittima di Napoli, promossi da Ricicla.tv, in collaborazione con il board tecnico scientifico di Ecomondo e con la partnership tecnica di Ispra-SNPA, Albo nazionale gestori ambientali, Commissario di governo per le bonifiche e sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Mettere in rete le migliori energie del Centro-Sud nel campo della green economy, facilitando l’interlocuzione tra imprese, amministrazioni pubbliche e cittadini, per colmare il gap tra le due metà dello Stivale in termini di competitività e infrastrutture e porre le basi per la tanto auspicata svolta verso modelli sostenibili di sviluppo ... anteprima24

