Napoli, si inaugura l’anno giudiziario: ma è carenza magistrati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per il distretto di Napoli e provincia i giudici avvertono la carenza di magistrati. Secondo il presidente della Corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, sono 16 in meno dispetto il normale organico per una realtà come quella partenopea. A lanciare l’allarme, insieme al presidente della Corte d’Appello di Napoli, c’è anche il pg Luigi Riello. Se tra Napoli e l’hinterland diminuiscono i reati più gravi tutt’altra cosa si può dire per le denunce di associazione mafiosa che negli ultimi tempi subiscono un trend inverso ed aumentano sempre più. Domani al Maschio Angioino si inaugurerà così l’anno giudiziario ma con l’allarme lanciato dai pm per la carenza in organico. L'articolo Napoli, si inaugura l’anno giudiziario: ma è carenza magistrati proviene da Anteprima24.it. anteprima24

