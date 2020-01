Napoli, Petagna ha firmato, ma arriverà solo nella prossima stagione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Scatenato sul mercato il Napoli che dopo aver acquistato Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani (che arriverà però solo nella prossima stagione), ha preso anche l'attaccante della Spal Andrea Petagna. Il bomber ha effettuato le visite mediche a Roma e ha firmato, ma Petagna terminerà il campionato con la Spal. fanpage

