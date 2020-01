Napoli, Petagna: «E’ il coronamento di un sogno. Ma prima la Spal» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ecco le prime parole di Andrea Petagna nelle vesti di nuovo giocatore del Napoli: il messaggio dell’attaccante Andrea Petagna, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli, ha voluto esprimere la propria felicità per l’operazione portata a termine sui propri canali social. Ecco il suo commento. «Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. prima però c’è una missione da portare a termine con la Spal». Visualizza questo post su Instagram Questa foto è il coronamento di un sogno , quello di giocare in un grande club , per un club ricco di storia e passione . Sono pronto per questa nuova sfida , daró tutto me ... calcionews24

