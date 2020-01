Mughini nella bufera: “futuro parcheggiatore abusivo”, l’insulto al bimbo antijuventino (Di giovedì 30 gennaio 2020) La partita Napoli -Juventus ha creato polemiche non solo per gli episodi che si sono verificati in campo ma anche per alcune dichiarazioni che sono state considerate fuori luogo. Il protagonista è stato il bambino antijuventino che al momento dell’ingresso delle squadre in campo ha coperto lo stemma della Juventus mentre con l’altra ha fatto segno di “no”, poi ha rincarato la dose: “Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Mi son coperto lo scudetto di quella squadra di merda”. La frase ha scatenato la reazione di Cruciani e Mughini, quest’ultimo ha dichiarato come riporta il Mattino: “«Che Napoli, la città di Benedetto Croce, si vanti di questi exploit è molto triste. Napoli è stata una grande capitale della cultura europea». Poi, ancora sollecitato da Cruciani, si è rivolto al genitore del piccolo protagonista dei due episodi: ... calcioweb.eu

