MotoGP, la nuova Yamaha e la sfida alla Honda: anticipazioni e soluzioni tecniche. Valentino Rossi spera (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rebus, cruciverba, sciarade, anagrammi e progettazione della Yamaha. Gli amanti dell’enigmistica negli ultimi anni hanno avuto numerose opzioni per mettere in moto la propria mente. Sia con i classici giochi da svolgere sotto l’ombrellone d’estate, sia con la complicatissima situazione della moto di Iwata che prende parte al Mondiale MotoGP. Nelle edizioni più recenti, infatti, la casa nipponica ha alternato grandi cose a sonori buchi nell’acqua, soluzioni intelligenti a fallimenti che sono costati a caro prezzo, e per più stagioni. Non sarà da meno anche la versione in arrivo per il Mondiale 2020 della classe regina. Le quattro moto che vedremo al via del Gran Premio del Qatar a marzo (le due ufficiali, più le due del team Petronas SIC) saranno le più attese di tutto il gruppo. Da un lato, infatti, avremo Honda e Ducati pronte nuovamente a fare il punto di ... oasport

