Mostra Disney Milano 2020: il calendario e l’esposizione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mostra Disney Milano 2020: il calendario e l’esposizione Un evento museale di grande interesse per tutti gli appassionati del cinema di animazione: in arrivo a partire dal 19 Marzo, la Mostra “Disney: l’arte di raccontare storie senza tempo”. Dedicata ai processi creativi che hanno portato alla realizzazione dei disegni dei grandi classici, la Mostra è promossa dal comune di Milano e prodotta da 24 ore Cultura, è a cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione. La Mostra sarà ospitata fino al 13 Settembre negli spazi del Mudec (Museo Delle Culture) di Milano, Mostra Disney: come sarà organizzata. Bozzetti sperimentali di ricerca e preziose opere originali provenienti dall’archivio Disney: l’offerta espositiva si preannuncia densa e ... termometropolitico

natixvivereami : Arriva l’attesissima mostra DISNEY a Milano! - Aleettiia : RT @artribune: L’arte di raccontare storie senza tempo. In mostra al Mudec di Milano i capolavori della Disney - laura38150697 : RT @artribune: L’arte di raccontare storie senza tempo. In mostra al Mudec di Milano i capolavori della Disney -