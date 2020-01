Morgan Stanley avverte: il virus ferma il Pil cinese (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mentre il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, arrivava a Pechino per incontrare Xi Jinping e parlare degli effetti del nuovo coronavirus che tiene in allarme l’Impero di Mezzo, Morgan Stanley stimava gli effetti dell’epidemia sul Pil cinese e mondiale. La sfida dei virus è tra le più importanti a livello politico, sociale e d’immagine che la Cina si sia trovata ad affrontare negli ultimi decenni. L’Impero di Mezzo ha conseguito successi economici ineguagliati, provocato il più massiccio contrasto alla povertà della storia umana (800 milioni di persone uscite dalla condizione nell’ultimo quarantennio) e conquistato uno status di potenza mondiale sempre più solido, ma al suo interno presenta elementi di fragilità. Il coronavirus non è certamente allarmante come la malaria, che a livello mondiale ha ... it.insideover

