Montelupo Fiorentino: uccelli da richiamo dopati. Allevatore denunciato anche per minacce (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il titolare dell'allevamento, un pensionato, è stato denunciato per maltrattamento di animali, somministrazione di sostanze dopanti, esercizio abusivo della professione medico veterinaria e per minacce a pubblico ufficiale durante il controllo firenzepost

