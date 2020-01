Molestie al Royal Ballet: sospeso coreografo di 33 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Times, ha reso nota la notizia soltanto oggi, ma il coreografo, Liam Scarlett rischiava già dallo scorso agosto. Per ora è stato sospeso Il coreografo, Liam Scarlett (Fonte foto: thestage.co.uk) Il mondo dello spettacolo è già pieno di episodi del genere, l’ultimo, arriva da Londra, dove il Times, ha reso noto solo oggi, il provvedimento preso ai danni del coreografo trentatreenne, Liam Scarlett, per presunte Molestie sessuali. A fare ancora più scalpore la posizione ricoperta dal trentatreenne ex ballerino. Scarlett infatti, era coreografo presso la il famosissimo Royal Ballet, sotto i riflettori negli ultimi tempi, per la rivisitazione applauditissima, del Lago dei Cigni. LEGGI ANCHE: IL PADRE NOSTRO CAMBIA: DA NOVEMBRE UNA NUOVA FRASE. QUALE? Royal Ballet, Molestie: accusato il coreografo Allieve alla scuola del Royal Ballet (Fonte foto: ... chenews

contribuenti : Molestie,sospeso coreografo Royal Ballet - CorriereQ : Molestie,sospeso coreografo Royal Ballet - Notiziedi_it : Molestie,sospeso coreografo Royal Ballet – Ultima Ora -