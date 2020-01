Miriam Leone Instagram, sexy e “vintage”: «La bellezza ha raggiunto il punto massimo» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Miriam Leone possiede il carisma e la classe delle donne dei tempi passati. Senza contare la straordinaria bellezza, sempre esposta con immancabile charme. La Miss Italia 2008 è ormai una conduttrice e attrice di successo, assai lanciata sia nel mondo del cinema che in quello della televisione: in questo 2020 appena iniziato la bella catanese – classe 1985 – interpreterà addirittura l’iconico ruolo di Eva Kant, al fianco del “Diabolik” Luca Marinelli. La stupenda Miriam, nonostante i numerosi impegni lavorativi, trova per fortuna sempre il tempo di aggiornare il suo milione di ammiratori su Instagram, pubblicando spesso scatti seducenti. Miriam Leone… in bianco e nero Miriam Leone ha il dono, assai raro al giorno d’oggi, di essere estremamente sensuale senza il bisogno di mettere in mostra tutte le proprie grazie gratuitamente. Gli scatti della ... urbanpost

