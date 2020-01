Milano, Sala: “Nel 2023 stop alle caldaie a gasolio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che dal 2023 le caldaie a gasolio saranno bandite. La misura dovrebbe riguardare 1.500 condomini. Milano – E’ emergenza inquinamento nel capoluogo lombardo e Beppe Sala, primo cittadino, mette nel mirino alcune sistemi di riscaldamento vetusti. Sala contro la caldaie a gasolio Il sindaco di Milano ha infatti dichiarato che le caldaie a gasolio saranno fuorilegge dall’inverno del 2023: “Ci saranno tre anni di tempo per intervenire e voglio precisare che la misura riguarderà il privato e il pubblico. C’è uno zoccolo duro di circa 1.500 condomini che non cambiano le caldaie a gasolio. Per cui di fatto è necessario intervenire con una regolamentazione“. “Mi sembra – ha continuato Sala – che sia qualcosa di totalmente accertato da tutte le analisi il fatto che inquinano. Io non ... newsmondo

