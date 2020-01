Milano, la notte bianca delle edicole contro la crisi: “Luci accese perché siamo faro e punto di riferimento. Vogliamo resistere” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Un paese senza edicole è un paese senza democrazia”. Ieri sera centinaia di edicole milanesi hanno tenuto le insegne accese per tenere alta l’attenzione sulla crisi che sta investendo il settore. “Ogni giorno in Italia due o tre edicole chiudono le serrande” spiega Amilcare Digiuni, del Sindacato nazionale dei giornalai d’Italia che ieri sera ha lanciato la protesta in piazzale Lagosta a Milano. Qui da quarant’anni Luana e la sorella tengono aperta l’edicola che illumina la piazza: “Questo è un lavoro che spesso è tramandato perché se uno dovesse sceglierlo forse ci pensa due volte” ricorda la signora che ha ereditato dalla madre l’attività. Accanto a lei c’è Nicolò De Angelis, 30 anni, che gestisce l’edicola Crocetta nata grazie “al mio bisnonno, ma adesso mi trovo la responsabilità di non farla chiudere anche se è difficile. siamo passati da 200 copie vendute a 80 in poco tempo”. Per ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Milano, la notte bianca delle edicole contro la crisi: “Luci accese perché siamo faro e… - Noovyis : (Milano, la notte bianca delle edicole contro la crisi: “Luci accese perché siamo faro e punto di riferimento. Vogl… - FranciTommo91 : Sta notte ho sognato di incontrare Lautaro in centro a Milano, boia se ci siamo fatti. -