Milano, la discarica elude le tutele ambientali: sequestrati 4mila metri cubi di rifiuti illegali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Milano ha provveduto al sequestro di circa 4.000 metri cubi di rifiuti e di una macchina utilizzata per la triturazione e la cernita del pattume ritrovati all'interno di una discarica in zona Bovisasca: i rifiuti speciali erano tenuti illegalmente all'interno dell'area. I militari hanno infatti riscontrato una violazione delle prescrizioni e in difformità delle relative concessioni ambientali. fanpage

