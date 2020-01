Milano | domenica 2 febbraio tornano le domeniche gratis nei musei | ecco quali si potranno

Domenica blocco auto a Milano ma con «corridoi» per chi va allo stadio : Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato l’ordinanza per il blocco della circolazione Domenica 2 febbraio. Corsie «libere» per chi va alla partita Milan-Verona

Smog : sindaco Milano firma ordinanza per blocco auto domenica - ‘deroghe’ per San Siro (2) : (Adnkronos) – Per consentire invece a chi arriva da fuori città di lasciare l’auto e servirsi dei tram o della metro sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici: Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta. Aperto anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera ...

Smog Milano : domenica dalle 10 alle 18 divieto di circolazione auto : Nella giornata di domenica 2 febbraio, dalle 10 alle 18, sarà in vigore a Milano il divieto di circolazione di tutti i veicoli. L’ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Sala si applica a tutto il territorio del Comune di Milano Per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale, che sarà potenziato, sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti ...

Smog - domenica 2 febbraio blocco delle auto a Milano. La Lega contro Sala : mozione in consiglio regionale per annullare lo stop : domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione di tutte le auto. Il blocco totale del traffico è stato annunciato dal sindaco Giuseppe Sala dopo che le polveri sottili hanno superato per diversi giorni consecutivi i livelli di guardia. L’emergenza Smog sta coinvolgendo tutta la Pianura Padana: traffico limitato anche a Torino, allarme arancione in Veneto e limitazioni in 22 comuni dell’Emilia Romagna, in particolare per i ...

Inquinamento a Milano - domenica 2 febbraio c’è il blocco del traffico : Inquinamento a Milano (foto: Marco Passaro/Fotogramma/IPA) I milanesi si preparano a una domenica senza auto. Non succedeva dal 2015. Ma l’allarme per lo smog (sui primi 26 giorni del 2020, ben 24 hanno registrato valori oltre i limiti consentiti) e le previsioni del tempo hanno spinto il sindaco Beppe Sala ad annunciare su Facebook, nella serata di lunedì 27 gennaio, il blocco del traffico per il 2 febbraio. È il primo del suo mandato. “I ...

Smog e Pm10 - scattano nuovi limiti alle auto. Domenica blocco totale a Milano : scattano di nuovo le limitazioni temporanee alla circolazione di primo livello a causa dell’inquinamento. E il Comune di Milano annuncia il blocco totale alle auto per domani 2 febbraio. A causa del superamento continuativo del limite giornaliero di Pm10 negli ultimi 4 giorni, scattano da oggi, martedì 28 gennaio 2020, le limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di primo livello. Non potranno circolare i veicoli diesel Euro ...

Emergenza smog - a Milano blocco totale del traffico domenica 2 febbraio : "Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici". il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato il blocco totale del traffico a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio. La decisione è arrivata con la Emergenza smog, scattata dopo cinque giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili in città.Continua a leggere

