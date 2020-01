Milan Torino: le rotazioni tra Theo Hernandez e Bonaventura (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Milan-Torino, si sono viste belle rotazioni tra Theo Hernandez e Bonaventura. Il terzino stringe, la mezzala si defila Theo Hernandez si sta rivelando la principale fonte creativa del Milan. Tanto in fase di rifinitura, quanto nella risalita del campo. Tuttavia, l’ex Real Madrid non si limita ad agire solo in verticale. Anzi, proprio come i terzini moderni, è solito stringere la propria posizione ed entrare dentro il campo. Si vede nella slide sopra. In quel caso, è importante il movimento di Bonaventura che si defila, consentendo a Theo Hernandez di agire dentro al campo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

