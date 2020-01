Milan Torino: Ibrahimovic e la capacità di creare spazi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oltre che per i gol, Ibrahimovic si distingue per le occasioni che genera per il Milan. Si è visto anche contro il Torino Il secondo gol di Calhanoglu in Milan-Torino è nato da una preziosa giocata di Ibrahimovic: è venuto incontro leggermente defilato a sinistra e ha ben servito l’inserimento di Kessie. Lo svedese è strepitoso nel creare spazi per i compagni: oltre a sfruttare le sue grandi qualità fisiche e tecniche, attira l’attenzione degli avversari. Di conseguenza, si forma uno spazio che il compagno può aggredire. Un esempio nella slide sopra, in cui Ibra concentra su di sé due giocatori del Torino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

