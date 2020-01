Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - Casarini 'ecco perché non ci dirigemmo in Libia' : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Non potevamo ritornare a Zarzis verso ovest perché le condizioni meteo non ci consentivano un ingresso in sicurezza in porto. Era escluso un approdo verso sud in un qualsiasi porto libico; non potevamo ripararci a Malta, verso nord-est, in quanto in una precedente mis

Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - pm ‘divieto ingresso non legittimo’ : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – “L’ordine di alt dato alla nave Mare Jonio, unitamente a quello di arrestare le macchine, in modo da impedirne l’ingresso nelle acque territoriali italiane, è stato disposto dal Comandante della Stazione Navale di Palermo, facendosi schermo di un provvedimento di divieto di ingresso in acque nazionali, dato da una ‘Autorità Giudiziaria”, che non è mai intervenuto e che mai ...

Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - pm ‘gommone in reale situazione di pericolo’ : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – Il gommone blu con i 50 Migranti a bordo salvati nel marzo 2019 nel Mediterraneo “era in una situazione di reale pericolo per l’incolumità delle vite in Mare”. A scriverlo sono i pm della Procura di Agrigento nella richiesta di archiviazione per il capo missione di Mare Jonio Luca Casarini e il comandante Pietro Marrone. “A detta del capo missione Casarini”, scrivono i pm, ...

Migranti : Caso Mare Jonio - richiesta archiviazione ‘Libia non è un porto sicuro’ (4) : (Adnkronos) – “La Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e non prevede alcuna procedura di asilo e di tutela per i rifugiati; una volta riportati i Migranti in Libia, dunque, non vi sarebbe alcuna distinzione di trattamento da parte delle Autorità locali, tra i rifugiati, i richiedenti asilo ed altri Migranti clandestini – dicono ancora i magistrati – Nelle ...

Migranti : Caso Mare Jonio - richiesta archiviazione ‘Libia non è un porto sicuro’ (3) : (Adnkronos) – “Nella medesima nota – ricordano i magistrati della Procura di Agrigento – l’Unhcr aggiungeva che: ‘ai comandanti, che si trovano ad assistere persone in situazioni di emergenza in Mare, non può essere chiesto, ordinato, e gli stessi non possono sentirsi costretti, a sbarcare in Libia le persone soccorse, per paura di incorrere in sanzioni o ritardi nell’assegnazione di un porto ...

Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - pm 'ordine Gdf non trova fondamento giuridico' (2) : (Adnkronos) - "Si consideri, in più, che comandante e capo missione dichiaravano sin da subito di essere disponibili a sottoporsi a tutti i necessari controlli, ma solo a seguito della messa in sicurezza della nave, dell'equipaggio e dei Migranti, stanti le difficili condizioni meteo-marine al momen

Migranti : Caso Mare Jonio - richiesta archiviazione 'Libia non è un porto sicuro' : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "La Libia non è un porto sicuro" perché "i Migranti recuperati dalla Guardia costiera libica e ricondotti in Libia sono stati sistematicamente sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture, ed estorsioni,lavori forzati e violenze sessuali". A scriverlo, nero su bianco, s

Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - pm 'ordine Gdf non trova fondamento giuridico' : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "L'ordine impartito" in alto Mare "dalla Guardia di Finanza alla nave Mare Jonio il 17 marzo 2019 "non è qualificabile come ordine impartito nel compimento di attività di polizia, avendo ad oggetto esclusivamente il divieto di ingresso in acque territoriali italiane a

Migranti : richiesta archiviazione Mare Jonio - pm 'Nave non ha violato regole diritto' : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "L'equipaggio del rimorchiatore Mare Jonio non ha violato regole e principi imposti dalle fonti di diritto sovranazionale che disciplinano le operazioni di salvataggio in Mare". Così i pm di Agrigento nella richiesta di archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone,

Migranti - richiesta di archiviazione per Mare Jonio : "Malta non forniva le garanzie necessarie" : Per i pm la "Libia non è porto sicuro". Luca Casarini e Pietro Marrone erano stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina