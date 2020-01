Migranti: legale Casarini, ‘pm confermano che Marina militare comanda Guardia costiera libica’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – “La Procura di Agrigento nella richiesta di archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone di Mare Jonio mette nero su bianco quello che noi avevamo denunciato da tempo, cioè che è la Marina Italiana a svolgere di fatto le funzioni di comando della Guardia costiera libica”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Fabio Lanfranca che, con la collega Serena Roman, difende i due indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per non avere rispettato un ordine militare. “La Marina militare – dice Lanfranca commentando la richiesta della Procura – ha funzioni di centro decisionale, quindi di comando della Guardia costiera libica. Questo è un fatto che troviamo adesso in un provvedimento dell’autorità giudiziaria”. E non risparmia critiche a un “politica ipocrita” ... calcioweb.eu

